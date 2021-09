Die neue hochansteckende Coronavirus-Variante "Mu" ist in Kolumbien inzwischen der vorherrschende Virusstamm.

Ein Vertreter der kolumbianischen Gesundheitsbehörde erklärte im Hörfunk, die Virusvariante sei verantwortlich für die bisher tödlichste Welle der Corona-Pandemie im Land. Während der dritten Welle in Kolumbien von April bis Juni waren täglich rund 700 Menschen im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Bei Untersuchungen von Corona-Toten wurde nach Angaben des Behördensprechers bei fast zwei Dritteln das "Mu"-Virus nachgewiesen.



Die Weltgesundheitsorganisation hatte "Mu" kürzlich als sogenannte "Variante von Interesse" eingestuft. Sie weise Mutationen auf, die das Risiko einer Resistenz gegen Impfstoffe befürchten ließen, hieß es. Die Mu-Variante wurde außer in Kolumbien auch bereits in weiteren südamerikanischen Ländern sowie in Europa nachgewiesen.

