Die neue hochansteckende Coronavirus-Variante "My" ist in Kolumbien inzwischen der vorherrschende Virusstamm.

Ein Vertreter der kolumbianischen Gesundheitsbehörde erklärte im Hörfunk, die Virusvariante sei verantwortlich für die bisher tödlichste Welle der Corona-Pandemie im Land. Während der dritten Welle in Kolumbien von April bis Juni waren täglich rund 700 Menschen im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Bei Untersuchungen von Corona-Toten wurde nach Angaben des Behördensprechers bei fast zwei Dritteln das My-Virus nachgewiesen.



Die Weltgesundheitsorganisation hatte My kürzlich als sogenannte "Variante von Interesse" eingestuft. Sie weise Mutationen auf, die das Risiko einer Resistenz gegen Impfstoffe befürchten ließen, hieß es. Die My-Variante wurde außer in Kolumbien auch bereits in weiteren südamerikanischen Ländern sowie in Europa nachgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.