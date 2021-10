In Kolumbien ist der meistgesuchte Drogenboss des Landes festgenommen worden.

Präsident Duque gab in der Hauptstadt Bogotá die Ergreifung von Dairo Úsuga, genannt Otoniel, bekannt. Der Polizei sei damit der härteste Schlag gegen den Drogenhandel in diesem Jahrhundert gelungen, betonte Duque. Die Festnahme sei in ihrer Bedeutung nur mit dem Tod des Drogenbosses Pablo Escobar in den 90er Jahren vergleichbar.



Otoniel war der Anführer des Kartells "Clan del Golfo" und kontrollierte den Drogenhandel von Kolumbien in die USA sowie nach Europa und Russland. Er wurde in einem Versteck im Dschungel in der Region Uraba überwältigt. An dem Einsatz zu seiner Festnahme waren mehr als 500 Sicherheitskräfte beteiligt. Präsident Duque rief die verbliebenen Mitglieder des Kartells auf, sich zu stellen.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.