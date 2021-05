In Kolumbien droht Präsident Duque nach erneuten Sozialprotesten mit einem verschärften Einsatz der Streitkräfte.

In einem auf Twitter verbreiteten Video erklärte er, ab sofort beginne der - Zitat - "maximale Einsatz des Militärs" zur Unterstützung der Polizei in der Millionenstadt Cali und die sie umgebende Provinz Valle del Cauca. Zuvor waren dort bei Zusammenstößen vier Menschen getötet worden. Seit Ende April kommt es in Kolumbien regelmäßig zu Protesten gegen die Regierung. Auslöser waren Pläne für Steuererhöhungen, die auch ärmere Bevölkerungsschichten betroffen hätten und mittlerweile zurückgenommen wurden. Inzwischen fordern die Demonstranten auch Sozialreformen und ein Ende von Polizeigewalt.



Menschrechtsgruppen werfen den kolumbianischen Sicherheitskräften vor, mit unverhältnismäßiger Brutalität gegen Protestierende vorzugehen. Nach Angaben der nationalen Ombudsstelle wurden in Zusammenhang mit den Protesten mindestens 42 Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.