Erstmals seit dem Ende des Bürgerkriegs in Kolumbien sind acht frühere Kommandeure der Guerillaorganisation Farc von einem sogenannten "Sondertribunal für den Frieden" angeklagt worden.

Zu den Angeklagten gehört auch der ehemalige Guerilla-Chef und heutige Vorsitzende der Farc-Partei Comunes, Londoño alias "Timochenko". In dem Verfahren geht es um bis zu 8.500 Entführungen in den Jahren 1993 bis 2012.



Die Farc-Rebellen verschleppten über mehrere Jahrzehnte Tausende Menschen, um mit den Lösegeldern ihren bewaffneten Kampf gegen den Staat zu finanzieren. Ende 2016 schlossen die kolumbianische Regierung und die Guerilla-Organisation einen Friedensvertrag. Darin wurde auch eine besondere Gerichtsbarkeit vereinbart. Für geständige Täter wurden Höchststrafen von maximal acht Jahren festgelegt. Auch wegen der relativ milden Strafen für die einstigen Farc-Verantwortlichen ist das Friedensabkommen in Kolumbien umstritten.

