Der frühere Chef der kolumbianischen Farc-Guerrilla, Londoño, beklagt Gewalt gegen entwaffnete Angehörige der Miliz.

Anlass ist die Ermordung zweier ehemaliger Rebellen, die nach seinen Worten dabei waren, sich in die Zivilgesellschaft zu integrieren. Kolumbianische Medien zitieren Londoño mit den Worten, an den Männern sei ein "gezieltes Massaker" verübt worden. Die Regierung müsse Maßnahmen gegen die Gewalt ergreifen.



Ingesamt sollen in den vergangenen drei Jahren mehr als 130 ehemalige Rebellen ermordet worden sein. 2016 schloss die Regierung mit der Farc einen Friedensvertrag. Er beendete einen jahrzehntelangen Konflikt, in dem mehr als 200.000 Menschen getötet wurden.