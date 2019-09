Die Farc-Partei in Kolumbien ruft ihre Mitglieder dazu auf, am Friedensabkommen mit der Regierung festzuhalten.

Parteichef Londono warnte in Bogotá davor, sich dem Aufruf ehemaliger hochrangiger Rebellen anzuschließen und den bewaffneten Kampf gegen den Staat wieder aufzunehmen. - Rund 20 ehemalige Farc-Kämpfer hatten in der vergangenen Woche ein Video im Internet verbreitet, in dem sie der kolumbianischen Regierung vorwerfen, gegen das Friedensabkommen von 2016 zu verstoßen. Die Farc hatte mehr als ein halbes Jahrhundert lang gegen die Regierung gekämpft. Mehr als eine Viertel Million Menschen wurden in dem bewaffneten Konflikt getötet.