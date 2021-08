In Kolumbien hat die Guerillaorganisation FARC mehr als 18.600 Kinder zwangsrekrutiert.

Das geht aus einer Mitteilung des Sondergerichts für den Frieden hervor, die heute in Bogotá veröffentlicht wurde. Die Untersuchungen konzentrieren sich auf die Jahre 1996 bis 2016, da in diesem Zeitraum die meisten Mädchen und Jungen rekrutiert wurden. Der Präsident des Gerichts, Cifuentes, sprach von einer der schwerwiegendsten Verbrechen im kolumbianischen Bürgerkrieg.



Das Sondergericht in Kolumbien war 2016 im Rahmen des Friedensabkommens zwischen der FARC und der Regierung gegründet worden. Es soll die Verbrechen aufarbeiten, die während des über 50 Jahre dauernden Bürgerkriegs zwischen der Guerilla, dem Staat und paramilitärischen Gruppen verübt wurden.

