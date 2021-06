In Kolumbien ist der Hubschrauber von Präsident Duque beschossen worden.

Das Staatsoberhaupt war gemeinsam mit dem Verteidigungs- und dem Innenminister in der Nähe der Grenze zu Venezuela unterwegs. Das kolumbianische Fernsehen zeigte Einschusslöcher an dem Helikopter. Duque sprach nach der Landung in der Stadt Cúcuta von einem feigen Anschlag. Man werde sich von derartigen Terrorakten nicht einschüchtern lassen.



Wer hinter dem Angriff steckt, ist noch nicht geklärt. In der Grenzregion im Osten Kolumbiens ist die Guerillaorganisation ELN aktiv. Es gibt zudem gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Drogenbanden. Vergangene Woche waren in Cúcuta bei einem Anschlag auf einen Militärstützpunkt 30 Menschen verletzt worden. Die kolumbianische Regierung machte die ELN verantwortlich. Diese wies die Vorwürfe zurück.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.