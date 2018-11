Im Nordosten von Kolumbien sind mehrere hundert Menschen vor den Kämpfen der Guerillaorganisation ELN und dem Verbrechersyndikat Los Pelusos geflohen.

Die beiden Gruppen kämpfen um Einfluss in der Region, die zuvor von der Guerillaorganisation Farc kontrolliert wurde. Präsident Duque schickte zuletzt 5.000 Soldaten in das Gebiet an der Grenze zu Venezuela, um für Sicherheit zu sorgen.