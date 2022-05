Der kolumbianische Drogenboss Dairo Antonio Usuga, alias "Otoniel", ist an die USA ausgeliefert worden. (ein Archivfoto von seiner Festnahme vor sechs Monaten). (AP / Colombian presidential press office)

Wie das Portal "El Tiempo" berichtet, befindet sich der Kommandant des paramilitärischen "Clan del Golfo", Usuga alias "Otoniel", nun in einem Gefängnis in New York. Kolumbiens Präsident Duque sagte, Usuga sei nicht nur der gefährlichste Drogenhändler der Welt, sondern auch ein Mörder und Schänder von Kindern und Jugendlichen. Usuga war im Oktober gefasst worden. Dem "Clan del Golfo" werden neben dem Drogenhandel Mord, sexuelle Gewalt und Folter vorgeworfen.

