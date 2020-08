Bei einem Angriff bewaffneter Männer sind im Südwesten Kolumbiens mindestens neun Menschen getötet worden.

Die Morde ereigneten sich in der Provinz Nariño in der Nähe der Grenze zu Ecuador. Der Gouverneur forderte die Regierung auf, unverzüglich "Maßnahmen zur Wiederherstellung des Friedens in der Region" zu ergreifen. Der Staatsanwaltschaft zufolge, auf die sich die Zeitung "El Tiempo" beruft, sind in Nariño mehrere bewaffnete Gruppen aktiv.



Kolumbien litt jahrzehntelang unter einem bewaffneten Konflikt zwischen den Streitkräften, linken Guerillagruppen und rechten Paramilitärs, bei dem mehr als 200.000 Menschen ums Leben kamen. Die größte Rebellen-Organisation Farc schloss vor vier Jahren einen Friedensvertrag mit der kolumbianischen Regierung. Seitdem hat sich die Sicherheitslage in dem südamerikanischen Land verbessert. Mehr als 2.000 Farc-Anhänger kämpfen aber immer noch gegen die Regierung und um Anteile am Drogenhandel.