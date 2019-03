In Kolumbien erhebt ein Opferverband Missbrauchsvorwürfe gegen Kommandanten der ehemaligen Guerilla-Organisation Farc.

Die Vereinigung "Rosa Blanca" legt ihnen außerdem Zwangsabtreibungen und Zwangsrekrutierungen zur Last. Beschuldigt wird auch der heutige Farc-Chef Timoschenko. Er räumte in einem Radio-Interview ein, dass es sexuelle Beziehungen zwischen Minderjährigen und Guerilleros gegeben habe. Die Vorwürfe dienten jetzt aber dazu, den Friedensprozess in Kolumbien zu torpedieren.



Laut dem 2016 geschlossenen Friedensvertrag sollen von der Farc begangene Verbrechen von einer Sonderjustiz behandelt werden. Der neue Staatspräsident Duque will jedoch unter anderem sexuellen Missbrauch davon ausnehmen und den Vertrag entsprechend ändern. Kritiker befürchten, dass der Friedensprozess dadurch gefährdet wird.