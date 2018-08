Bei seiner Vereidigung hat Kolumbiens neuer Präsident Duque einen Richtungswechsel für das Land angekündigt.

Man müsse korrigieren, was nötig sei, und etwas Neues aufbauen, sagte der 42-Jährige in seiner Antrittsrede. Der konservative Politiker stellte auch eine Änderung des Friedensvertrags mit der Guerillaorganisation Farc in Aussicht. Experten befürchten allerdings, dass selbst kleine Modifikationen an dem über Jahre ausgehandelten Abkommen den noch immer fragilen Friedensprozess in dem südamerikanischen Land gefährden könnten.



An der Amtseinführung des Präsidenten im historischen Zentrum der Hauptstadt Bogotá nahmen zehn Staats- und Regierungschefs sowie Delegationen aus 17 Ländern teil. Duque war Mitte Juni zum Nachfolger von Friedensnobelpreisträger Santos gewählt worden.