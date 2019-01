Kolumbiens Präsident Duque hat die Friedensgespräche mit der Guerillaorganisation ELN für beendet erklärt.

Er habe die Haftbefehle gegen zehn ihrer Unterhändler, die an den Verhandlungen auf Kuba teilgenommen hatten, wieder in Kraft gesetzt, teilte Duque in Bogotá mit. Zuvor hatte die Regierung die Rebellen für einen Bombenanschlag auf eine Polizeiakademie in der Hauptstadt verantwortlich gemacht. Am Donnerstag waren mindestens 21 Menschen getötet und rund 70 weitere verletzt worden, als ein Sprengsatz in einem Fahrzeug auf dem Gelände der Ausbildungsstätte explodierte. Die Gespräche mit den Rebellen ruhen wegen der andauernden Gewalt bereits seit Längerem.



2016 hatte die kolumbianische Regierung mit der deutlich größeren FARC-Guerilla ein Friedensabkommen geschlossen.