Nach dem Tod von mindestens vier weiteren Menschen bei den Protesten in Kolumbien schickt Präsident Duque das Militär in die Stadt Cali.

In der Millionenstadt war es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizisten gekommen. Duque kündigte an, dass die Polizei in Cali ab heute von der Armee unterstützt werde. Seit Ende April gibt es in Kolumbien regelmäßig Proteste gegen die Regierung. Auslöser waren Pläne für Steuererhöhungen, die auch ärmere Bevölkerungsschichten betroffen hätten und mittlerweile zurückgenommen wurden. Menschenrechtsgruppen werfen den kolumbianischen Sicherheitskräften vor, mit unverhältnismäßiger Brutalität gegen Demonstranten vorzugehen. Human Rights Watch forderte von Duque, den Einsatz von Schusswaffen sofort zu verbieten.



Seit Beginn der Protestbewegung vor einem Monat wurden nach Behördenangaben 49 Menschen getötet, darunter zwei Polizisten. Human Rights Watch spricht von mehr als 60 Toten. Mehr als 120 Menschen werden vermisst.

