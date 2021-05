In Kolumbien hat die Regierung mit konkreten Zugeständnissen auf die tagelangen Proteste reagiert.

Präsident Duque kündigte einen Pakt für die Jugend in dem südamerikanischen Land an. Unter anderem werde die Ausbildung an öffentlichen Hochschulen für Studierende aus einkommensschwachen Familien vorübergehend kostenlos sein.



Seit zwei Wochen kommt es in Kolumbien zu massiven Protesten gegen die Politik der Regierung. Menschenrechtler kritisierten wiederholt das harte Vorgehen der Polizei gegen Teilnehmer. Nach Angaben der Organisation Human Rights Watch wurden bislang mindestens 13 Demonstrierende getötet.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.