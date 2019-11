Nach Massenprotesten und schweren Ausschreitungen in Kolumbien hat Präsident Duque Gespräche mit Amtsträgern und Vertretern der Zivilgesellschaft angekündigt.

Er wolle heute zunächst mit allen gewählten Bürgermeistern und Gouverneuren sprechen, schrieb Duque auf Twitter. Morgen stehen dann Gespräche mit einer nationalen Kommission aus Vertretern von Arbeitnehmern und -gebern an sowie im Laufe der Woche mit sozialen Gruppen.



Die Proteste gegen die Regierung des südamerikanischen Landes hatten am Donnerstag begonnen. Sie richten sich unter anderem gegen geplante Arbeitsmarkt- und Rentenreformen. Am Freitag lieferten sich vermummte Demonstranten in der Hauptstadt Bogotà Straßenschlachten mit der Polizei. Dort galt in der Nacht zum Samstag eine Ausgangssperre.