Nach der Ermordung von fünf Indigenen in Kolumbien hat Staatspräsident Duque den Einsatz von 2.500 Soldaten in dem Gebiet angekündigt.

Duque war zuvor in das Reservat in der Unruheregion Cauca gereist, um sich ein Bild der Lage zu machen. Dort waren Angehörige des Nasa-Volkes erschossen worden. Sie hatten am Dienstag Kontrollen durchgeführt, als Dissidenten der Farc-Guerilla aus einem Auto heraus das Feuer eröffneten. Nach Angaben des regionalen Indigenenrats war auch eine bekannte Politikerin unter den Opfern.



Die Farc-Guerilla hatte 2016 ein Friedensabkommen mit der Regierung geschlossen. Ende August kündigte aber ein Teil der ehemaligen Farc-Kämpfer das Abkommen auf, weil seine Umsetzung nur stockend verlaufe.