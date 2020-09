In Kolumbien hat es nach dem Tod eines Mannes bei einem Polizeieinsatz Proteste gegeben.

Medienberichten zufolge attackierten Demonstranten in der Hauptstadt Bogota Polizeiwachen und warfen Steine und Brandsätze. Zudem zündeten sie Reifen und Müllcontainer an und blockierten Straßen. Auch in anderen Städten wie Medellín oder Cali kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Mehrere Personen wurden verletzt, es gab zahlreiche Festnahmen. Am Mittwoch waren bei Unruhen in Bogota und einem Vorort mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen.



Auslöser der Proteste war der gewaltsame Tod eines Mannes im Zuge einer Polizeikontrolle einen Tag zuvor. Der 46-Jährige soll bei einer Kontrolle zur Einhaltung von Corona-Vorschriften in Bogota von Polizisten zu Boden gedrückt worden sein. Die Beamten setzten auch eine Elektroschockwaffe ein. Auf der Polizeiwache soll er geschlagen worden sein. Im Krankenhaus erlag der Mann seinen Verletzungen.

