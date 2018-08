Dem scheidenden kolumbianischen Präsidenten Santos ist es nicht gelungen, einen Waffenstillstand mit der Guerillaorganisation ELN auszuhandeln.

Zwar seien Fortschritte erzielt worden, in wichtigen Punkten gebe es aber noch keine Einigung, hieß es in einer Erklärung, die nach Gesprächen in der kubanischen Haupstadt Havanna veröffentlicht wurde. Die ELN betonte, sie sei weiter zu einer politischen Lösung bereit.



In der kommenden Woche tritt Kolumbiens neuer Präsident Duque sein Amt an. Mit dem konservativen Politiker dürften die Verhandlungen schwieriger werden. Santos hatte den Konflikt mit den Farc-Rebellen beigelegt und dafür 2016 den Friedensnobelpreis erhalten.