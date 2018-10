Der Anführer der kolumbianischen Guerillaorganisation ELN ist weltweit zur Fahndung ausgeschrieben worden.

Die internationale Polizeiorganisation Interpol veröffentlichte einen Aufruf gegen Nicolás Rodríguez alias "Gabino". Kolumbiens Justiz wirft dem Mann Morde und Zwangsrekrutierungen vor. Vermutet wird er derzeit in Kolumbien, Venezuela oder auf Kuba. Der Friedensprozess zwischen der ELN und der Regierung in Bogotá geht nur schleppend voran. Die Gespräche hatten im Februar 2017 in Ecuador begonnen und waren später nach Kuba verlegt worden. Mit dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Duque wurden die Verhandlungen Anfang August auf Eis gelegt. Er verlangt, dass die Aufständischen zunächst alle ihre Geiseln freilassen.



Seit dem Friedensvertrag mit den Rebellen der FARC ist die ELN mit ihren rund 1.500 Kämpfern die letzte aktive Guerillaorganisation Kolumbiens.