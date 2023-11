Krebsforschung

Das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg (picture alliance / dpa / Uwe Anspach)

Wie Krebszellen sich selbst mit Nährstoffen versorgen, war ein Thema auf dem dritten deutschen Krebsforschungskongress in Heidelberg. Nach Angaben von Wilhelm Palm vom deutschen Krebsforschungszentrum hat man inzwischen herausgefunden, dass Krebszellen sehr trickreich gleich mehrere Möglichkeiten nutzen, um an Energie zu kommen.

Palm sagte im Deutschlandfunk , Krebszellen nutzten gerne Kohlenhydrate als Energiequelle. Wenn die Zellen ausreichend Zugang zum Blut hätten, würden sie darauf zugreifen. Stehe diese Quelle aber nicht zur Verfügung, stellten sich die Krebszellen und lernten, andere Stoffe zu nutzen. So seien sie zum Beispiel in der Lage zu lernen, sich von Proteinen zu ernähren.

Ein wichtiger Vorgang dabei sei das so genannte "Zelltrinken". Die Technik sei vermutlich bereits vor langer Zeit mit den Einzellern entstanden und ermöglichte es den Krebszellen, alle Arten von Proteinen und anderen großen Molekülen aus ihrer Umgebung aufzunehmen.

Eine Hoffnung der Krebsforscher sei es, die verschiedenen Aufnahmewege der Krebszellen zu unterdrücken und sie damit quasi auszuhungern. Da die Zellen bei der Gewinnung von Energie sehr flexibel und lernfähig seien, sei es wichtig, dass sie weder in einer gut durchbluteten Umgebung noch in nährstoffarmen Umgebungen die Möglichkeit hätten, an Energie zu kommen.

