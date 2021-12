Mirco Nontschew (Archivbild). (picture-alliance / dpa)

Nach Berichten mehrerer Medien wurde er tot in seiner Wohnung in Berlin aufgefunden. Über die Ursache ist noch nichts bekannnt.

Nontschew wurde in den 1990er Jahren durch seine Auftritte in der Comedy-Show "RTL Samstag Nacht" bekannt. Zuletzt war er in der Streaming-Show "LOL: Last one laughing" zu sehen.

