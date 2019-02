Kolumbien hat die Rückkehr der Lastwagen mit Hilfsgütern für Venezuela angeordnet. Der friedliche und humanitäre Einsatz sei von der Regierung unter Staatschef Maduro an der Grenze der Nachbarstaaten gewaltsam unterbrochen worden, erklärte der kolumbianische Außenminister, Trujillo.

An den Übergängen seien 255 Venezolaner und 30 Kolumbianer verletzt worden. Weiter hieß es, 60 Sicherheitskräfte aus Venezuela seien desertiert und nach Kolumbien geflohen.



Maduro hat den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Kolumbien verkündet. Den Schritt begründete er damit, dass das Nachbarland aktiv daran mitgewirkt habe, Hilfslieferungen nach Venezuela zu transportieren. In Ihnen sieht Maduro einen Vorwand für eine Militärintervention der USA.



In Venezuela ringen der selbsternannte Übergangspräsident Guaidó und der umstrittene Staatschef Maduro, der bislang auf die Unterstützung durch das Militär weitgehend zählen konnte, um die Macht.



Bei Konfrontationen um die Lieferung von Hilfsgütern für Venezuelas Bevölkerung kam es auch an der Grenze zu Brasilien zu Gewalt. Dabei sollen mindestens drei Menschen getötet worden sein.