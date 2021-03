Die Europäische Arzneimittelagentur EMA wird in der kommenden Woche erneut über die Sicherheit des Astrazeneca-Impfstoffes beraten. Patientenschützer fordern eine Wahlfreiheit bei Impfpräparaten. Die Auswirkungen auf den Impffortschritt sind unklar.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, ist eine Expertengruppe der EMA bereits am Montag zusammengekommen. Im Deutschlandfunk verteidigte der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Rüddel, die neue Altersempfehlung für den Impfstoff. Nach den jüngsten Erfahrungen mit Astrazeneca sei es richtig gewesen, sofort zu reagieren, sagte der CDU-Politiker. Zugleich betonte Rüddel, dass die neue Altersempfehlung die Impfgeschwindigkeit in Deutschland nicht wesentlich beeinflussen werde. Am Ende des zweiten Quartals könnten demnach 60 Prozent der Bevölkerung die erste Impfung erhalten haben.

Patientenschützer für Wahlfreiheit bei Präparaten

Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Brysch, forderte eine Wahlfreiheit bei den Impfpräparaten. Brysch sagte dem NDR, angesichts des "Hin und Hers" bei diesem Vakzin wundere er sich sehr, dass dieser Schritt noch nicht gegangen wurde. Bei einer Wahlfreiheit dürfe allerdings die Impfpriorisierung nicht aufgegeben werden. Alte und schwerkranke Menschen müssten weiterhin zuerst geimpft werden, sagte er.

Unionsfraktions-Vize Frei: Impf-Reihenfolge lockern

Der CDU-Politiker Frei plädierte dafür, die Impfreihenfolge für das Vakzin von Astrazeneca zu lockern. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag sagte im Deutschlandfunk, er halte den entsprechenden Vorschlag des CSU-Vorsitzenden Söder für sinnvoll. Jetzt sei die Zeit, die Hausarzt- und Betriebsarztpraxen in die Impfkampagne einzubinden. Diesen müsse man vertrauen und dürfe nicht mehr sklavisch an der Reihenfolge festhalten, meinte Frei.



Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten gestern Abend nach einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission beschlossen, den Corona-Impfstoff von Astrazeneca künftig nur noch für Menschen über 60 Jahre zu verwenden. Hintergrund sind Fälle von Hirnvenen-Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung.

