Kommentar zur Klimakonferenz

Bei den Zielen zur Emissionsreduktion hinkt die Weltgemeinschaft weiter hinterher, betont Ann-Kathrin Büüsker. (Oliver Berg / dpa / Oliver Berg)

Es ist ein wichtiger Fortschritt, dass bei der Klimakonferenz nun auch ganz offiziell darüber gesprochen wird, welche Verantwortung die reichen Industriestaaten für die Schäden übernehmen müssen, die der von ihnen mit verursachte Klimawandel in ärmeren Staaten anrichtet. Aus Gründen der Gerechtigkeit, aber auch, weil es darum geht, die schwer getroffenen Staaten überlebensfähig zu halten – und so globale Sicherheit zu gewährleisten.

Zunächst zur Frage der Gerechtigkeit. Der Wohlstand der reichen Industrienationen wurde auf fossilen Emissionen aufgebaut. Sie haben zum Kohlenstoffgehalt der Atmosphäre massiv beigetragen – und damit zur Erderhitzung. Zwar bekommen auch die Industriestaaten die Auswirkungen der Klimakrise inzwischen immer stärker zu spüren, das ist jedoch kein Vergleich zu dem, was in besonders vulnerablen Ländern passiert. Der afrikanische Kontinent trocknet immer stärker aus, die Flut in Pakistan in diesem Sommer hat ganze Landstriche verwüstet. Das sind Folgen des fossil begründeten Wohlstandes der Industriestaaten. Dass diese dafür in einem gewissen Maße aufkommen, ist nur gerecht. Auch, weil die betroffenen Staaten selbst kaum dazu in der Lage sind – notwendige Wiederaufbaumaßnahmen verschlingen Geld, führen zu immer größeren Verschuldungen, der finanzielle Spielraum der ohnehin wenig solventen Staaten wird immer kleiner, es fehlt folglich auch das Geld für Anpassungsmaßnahmen an die Klimakrise, die politische Stabilität gerät zunehmend in Gefahr. Es ist daher allerhöchste Zeit, diesem Problem zu begegnen.

Die Reduktion von Emissionen nicht aus dem Blick verlieren

Doch so wichtig Ausgleichszahlungen für Schäden auch sind, so wichtig es ist, Anpassungsmaßnahmen in den Blick zu nehmen, um den Folgen der Klimakrise begegnen zu können – das wichtigste Thema darf dabei nicht aus den Augen geraten: Die Reduktion von Emissionen. Hier hinkt die Weltgemeinschaft den selbst gesteckten Zielen weiter hinterher, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Ausgangslage noch einmal verschlechtert.

Statt die fossile Energiekrise zu nutzen, sich noch schneller fossil unabhängig zu machen, setzen viele Staaten, darunter auch Deutschland, auf die Erschließung neuer fossiler Quellen. Doch fossile Infrastruktur, die jetzt neu gebaut wird, manifestiert fossile Abhängigkeiten auf Jahrzehnte – und führt damit zwangsläufig zu einer weiteren Erderhitzung, die Anpassungsmaßnahmen irgendwann unmöglich macht. Gegen Dürren kann man vielleicht Bewässerungssysteme einsetzen – andere Klimaschäden sind irreparabel. Zum Beispiel die Korallenriffe - zwischen 1,5 und 2 Grad Erwärmung werden diese absterben und die daran hängenden Ökosysteme, die Millionen Menschen mit Nahrung versorgen, gehen verloren. Keine Ausgleichszahlung dieser Welt kann das kompensieren. Es muss deshalb gelingen, dass weltweit weniger Treibhausgase ausgestoßen werden.