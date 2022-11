Kommentar zu Le Pen-Nachfolge

Die Fraktionsvorsitzende der französischen rechtsradikalen Partei Rassemblement National (RN), Marine Le Pen, und der neu gewählte Parteivorsitzende Jordan Bardella. (AFP/Alain Jocard)

Es ist nicht das Ende der Ära von Marine Le Pen. Auch wenn der Rassemblement National mit Jordan Bardella nun seit 50 Jahren zum ersten Mal von jemandem geleitet wird, der nicht aus der Le Pen-Familie kommt. Das Machtzentrum für die extrem rechte Partei aber ist nicht mehr der Parteiapparat, sondern die Nationalversammlung. Dort ist Marine Le Pen seit den Parlamentswahlen im Sommer Vorsitzende der größten Fraktion, die der Rassemblement National in seiner Geschichte je hatte. Die Abgeordneten aus dem Regierungslager auf der anderen Seite stellen nicht mehr die absolute Mehrheit. Die Minderheitsregierung unter Präsident Macron tut sich deshalb schwer, ihre Vorhaben durch das Parlament zu bringen.

Le Pen fokussiert sich auf die gesellschaftliche Mitte

Diese politische Bühne nutzt Le Pen: Mit starken Worten, Misstrauensanträgen gegen die Regierung und dem Versuch zu beweisen, dass ihre Abgeordneten professionell arbeiten. Die Botschaft dahinter: wir können auch regieren. Der Parteivorsitz wäre vor diesem Hintergrund für Marine Le Pen jetzt nur noch ein Klotz am Bein. Die Zügel über den Kurs der Partei behält ohnehin sie in der Hand. Zudem steigen ihre Umfragewerte. Le Pen ist im Moment so stark wie nie. Ihre jahrelange Strategie, den Rassemblement National zu normalisieren und für die Französinnen und Franzosen wählbar zu machen, ist aufgegangen. Nur ins Präsidenten-Amt hat es Le Pen auch im dritten Anlauf nicht geschafft.

Bardella inszeniert sich als Beispiel einer gelungenen Integration

Das starke Ergebnis von 85 Prozent, mit denen die Parteianhänger des Rassemblement National nun den jungen Jordan Bardella als Parteivorsitzenden gewählt haben, belegt die Sehnsucht nach einem neuen Hoffnungsträger. Einem, der die Nationalisten eines Tages an die Regierung bringen kann. Bardella ist jung, dynamisch und rhetorisch gewandt. Der Sohn italienischer Einwanderer verkauft die Geschichte seiner eigenen Familie als Beispiel einer gelungenen Integration. Bardella steht für eine neue Generation, die Marine Le Pen als „neue politische Elite“ bezeichnet.

Le Pens Nachfolger schürt Ängste mit rechtsextremen Parolen

Für eine eigene Linie wird die ehemalige Parteichefin dem neuen Vorsitzenden dennoch wenig Spielraum lassen. Als Protegé von Marine Le Pen hat Bardella ohnehin vor, ihren Kurs fortzusetzen und den Rassemblement National weiter salonfähig zu machen. Allerdings muss Bardella das in Einklang bringen mit seinem Hang zu rechtsextremen Positionen. Sein Image als Saubermann im Anzug und weißen Hemd hat Bardella wahrscheinlich dabei geholfen, mit seinen Äußerungen bisher nicht anzuecken. Bardella spricht über eine – so wörtlich - „Überflutung durch Einwanderer“, ohne dabei einen Aufschrei auszulösen. Er vertritt die rechtsextreme These, dass in Frankreich ein Austausch der Bevölkerung durch Einwanderer im Gange sei.

Die Fraktionsvorsitzende setzt auf das Thema Kaufkraft

Während Marine Le Pen, die seit Jahren das radikale Image ihrer Partei loswerden will, mit dem Thema Kaufkraft Wahlkampf machte, bleibt Bardella bei seinen Lieblingsthemen: die Immigration und die innere Sicherheit. Letztere sieht er durch Einwanderer in Gefahr. In seiner Rede auf dem Parteitag hat er einen Abgeordneten des Rassemblement National verteidigt, der in der Nationalversammlung wegen eines rassistischen Zwischenrufes sanktioniert wurde. Die Verurteilung des Parlamentariers seiner Partei bezeichnete Bardella als „Verfolgungsjagd“.

Weichgespülte Außenfassade, knallharte rassistische Inhalte

Bardellas innerparteiliche Gegner, die in der Minderheit sind, warnen bereits vor einer erneuten Radikalisierung der Partei. Sie sprechen sogar von „Säuberung“ durch den neuen, jungen Chef. Das ist übertrieben. Dahinter steckt gekränkte Eitelkeit, weil ihnen wichtige Posten in der Partei verwehrt wurden. Aber es stimmt, dass Bardella viel offener auf eine identitäre Linie setzt als Marine Le Pen. Letztendlich verdeutlichen Bardellas Positionen allerdings nur das, was der Rassemblement National hinter der weichgespülten Fassade immer noch ist: eine knallhart nationalistische Partei mit einer rassistischen Haltung. Dass die Partei dennoch so erfolgreich ist zeigt, wie weit diese Haltung in der französischen Gesellschaft angekommen ist und akzeptiert wird.