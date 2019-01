Kommentar Björn Höcke holzt die Bibel ab

In der Bibel gebe es zu viel Wüste und zu wenig Wald, schreibt der AfD-Politiker Björn Höcke in seinem Buch. Er übersieht ziemlich viel Holz, kommentiert Christiane Florin. Aber in einem habe er Recht: Im Buch der Bücher ist Deutschland schon abgeschafft, bevor es überhaupt erfunden wurde.

Von Christiane Florin