Kommentar zu Corona-Isolation

Ist vom "Team Vorsicht" ins Team Freiheit" gewechselt, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder

Unter den vielen Gaben des Markus Söder ist die wichtigste wahrscheinlich sein Gespür für Timing. Als Anführer des "Teams Vorsicht" erklomm der bayerische Ministerpräsident in der Corona-Pandemie Zustimmungsgipfel von 90 Prozent. Nirgendwo in Deutschland waren die Lockdowns härter, nirgendwo dauerten sie länger als in Bayern.

Jetzt ist CSU-Chef Söder Anführer des „Teams Freiheit“ und wird als solcher demnächst jeden zweiten Weihnachtsmarkt im Freistaat mit einem landesväterlichen Besuch beehren. Auf seiner Glühweintasse wird dann nicht mehr das ominöse „Winter is coming“ prangen, sondern vielleicht der Slogan „Pandemie is over“.

Denn laut Söder ist Covid von der pandemischen in die endemische Phase übergegangen. Deshalb schafft Bayern am Mittwoch als erstes deutsches Bundesland die Corona-Isolationspflicht ab. Und mit was? Mit Recht!

Bundesärztekammer unterstützt Ende der Corona-Isolationspflicht

Die Bundesärztekammer bezeichnet das Ende der Isolationspflicht für Covid-Infizierte als „medizinisch vertretbar“ – und die sollte es wissen. Deutschlands größte Berufsarzt-Organisation ist in der Pandemie nicht als Mister Leichtfuß aufgefallen. Auch jetzt rät sie zur Vorsicht und appelliert an die persönliche Verantwortung aller Bürgerinnen und Bürger. Wer krank ist, hustet und schnieft, soll zu Hause bleiben und sich auskurieren. Das rät auch die bayerische Staatsregierung – und fügt hinzu: wer positiv getestet sei und keine Symptome zeige (was nur selten vorkommt) – der soll bei der Arbeit und in Innenräumen zumindest eine Maske tragen.

Gut, dass Bayern den Öffnungsschritt nicht allein geht, sondern zusammen mit drei weiteren Bundesländern, darunter den Nachbarn Baden-Württemberg und Hessen. Die Südschiene lebt. Andere Bundesländer sollten sich baldmöglichst anschließen, um einen Flickenteppich verschiedener Regelungen zu vermeiden. Sonst müssen sie sich noch mehr über Markus Söder ärgern, der die uralte wahlpolitische Weisheit verinnerlicht hat: wenn eine Bewegung entsteht – setz‘ Dich an ihre Spitze. Führe sie an. Wenn Journalisten mosern, dass du dein Fähnlein in den Wind hängst – sag‘ ihnen, dass der Wind sich gedreht hat und man die Zugluft der Veränderung nicht aufhalten kann.

Die meisten Menschen plagen sich derzeit sowieso nicht mit Corona, sondern mit allen möglichen anderen Infektionskrankheiten wie Influenza, Herpes, Pertussis und Krupphusten. Die scheinen laut Krankenkassen gerade Nachholbedarf zu haben und sich dafür rächen zu wollen, dass wir sie in den Covid-Jahren links liegen ließen. Wer Kinder hat, weiß, wovon die Rede ist: an den Schulen fallen Schüler und Lehrerinnen in Schwadronen aus. Manche Eltern kommen aus der Kranke-Kinder-Betreuung gar nicht mehr raus und sind auch selber ziemlich anfällig für die gute alte Grippe geworden, die einen früher irgendwie nicht so schnell umgehauen hat.

Hier gilt weiterhin – auch wenn man’s fast nicht mehr hören kann: Impfen hilft. Auch gegen Grippe.