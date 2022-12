Kommentar zum Ethikrat-Impuls

Früh übt sich: Grundschüler im Kinderparlament des bayerischen Landtags. Der Bundestag hat das aktive Wahlrecht bei Wahlen zum Europaparlament auf 16 Jahre herabgesenkt. Die Ampel will das auch für die Bundestagswahl. (pa/dpa/Peter Kneffel)

Wir haben die Kinder und Jugendlichen vergessen. Das darf nicht mehr passieren. So ließe sich die Ad-hoc-Stellungnahme zusammenfassen, die der Deutsche Ethikrat Anfang der Woche veröffentlicht hat. Kinder und Jugendliche hätten katastrophale Erfahrungen in der Coronapandemie gemacht. Einsamkeit, Unsicherheit, viel zu viel Zeit am Bildschirm. Und dann die Folgen: Depressionen, Angststörungen, Süchte.

Kinder, Jugendlichen "vieles schuldig geblieben"

Der Ethikrat zeigte sich auch selbstkritisch. Zwar habe er im März 2020 und dann im Sommer 2021 auf die Lage der jungen Generationen hingewiesen, aber "zu wenig – und zu spät". "Die Gesellschaft ist Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen bislang vieles schuldig geblieben", sagte Alena Buyx, die Vorsitzende des Beratungsgremiums.

Die Gegner der Coronamaßnahmen hängen sich seitdem an einer vermeintlichen Mitschuld des Ethikrates auf. Dabei sollte es jetzt doch darum gehen, die Not und Erfahrung der Kinder und Jugendlichen zu thematisieren und zu lindern. Und darum, den Impuls des Ethikrates aufzunehmen und jungen Menschen in Zukunft mehr Mitsprache zu geben.

Bis zu 17 Prozent der Jugendlichen mit psychischen Diagnosen

Denn die Coronapandemie ist ja nicht die einzige Krise, die den jungen Generationen zu schaffen macht. Krieg, Inflation, Klimakatastrophe: Die Zukunft, die Kinder und Jugendliche erben, ist selbst im reichen Deutschland keine vielversprechende.

Zwischen sechs und 17 Prozent der Jugendlichen haben psychische Diagnosen, die Dunkelziffer ist hoch. Der Ethikrat fordert deshalb eine bessere psychotherapeutische Versorgung. Zurecht. Regierung und Gesetzgeber müssen schnell Wege finden, mehr Personal zu gewinnen und vorhandene Ressourcen den jungen Bedürftigen zugänglich zu machen. Es mangelt vor allem an Therapieplätzen für gesetzlich Versicherte.

Die Gesellschaft muss unterstützend da sein

Außerdem muss die Schulsozialarbeit gestärkt werden. Denn in der Schule kann man - bei entsprechender Ausstattung - Kinder und Jugendliche auffangen, die Zuhause keine Unterstützung zu erwarten haben. Bei psychischen, aber auch bei Problemen, die der Ethikrat nicht explizit angesprochen hat. Oft wird verdrängt: Sexualisierte Gewalt an Kindern findet am häufigsten im familiären Umfeld statt. Und selbst wo es sich “nur” um Lern- oder Sprachschwierigkeiten handelt, muss die Gesellschaft unterstützend da sein.

Jüngere Generationen seien inzwischen Minderheiten in der Gesellschaft geworden, sagte Alena Buyx vom Ethikrat. Ältere sind in der Mehrzahl – und das ist ein Problem: Daraus erwächst ein ungleiches Machtgefüge zwischen Erwachsenen und jungen Menschen. Der Begriff dazu: Adultismus, das sind gesellschaftliche Strukturen, die Kinder und Jugendliche übersehen und aufgrund ihres Alters diskriminieren. Strukturen, die Mitbestimmung verhindern. Und das bei Fragen, die junge Menschen konkret und in Zukunft noch ganz besonders betreffen.

Wahlalter bereits auf 16 Jahre gesenkt

Von Kindern und Jugendlichen könne man nicht erwarten, dass sie bereits alle globalen Zusammenhänge, das technisch Sinnvolle und das ökonomisch Machbare sehen, hieß es 2019 vom heutigen Finanzminister Christian Lindner in Bezug auf die Klimapolitik. Das sei eine Sache für Profis. Ganz nach dem Motto: Erwachsene verstehen die Welt besser als Kinder und Jugendliche.

Immerhin: Seitdem ist einiges passiert, was die Teilhabe zumindest von Jugendlichen betrifft. So hat der Bundestag kürzlich mit den Stimmen von Ampel und Linkspartei das Wahlalter bei der Europawahl auf 16 Jahre gesenkt. Auch der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat beschlossen, sich in Zukunft schon von 16- und 17-Jährigen wählen zu lassen. In Brandenburg, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg ist das bereits so. Bei den Kommunalwahlen haben elf Bundesländer die Altersgrenze verringert.

Union sollte sich nicht gegen Absenkung des Wahlalters sperren

In ihrem Koalitionsvertrag steht, dass die Ampel auch bei der Bundestagswahl das Wahlalter auf 16 Jahre absenken möchte. Die Unionsparteien sollten sich bei der dafür notwendigen Grundgesetzänderung nicht sperren. Noch besser wäre: wenn Kinder und Jugendliche sich auch schon vor dem regulären Wahlalter von 16 Jahren auf Wunsch ins Wahlregister eintragen könnten. Denn die Profis haben die Kinder und Jugendlichen vergessen. Das darf nicht mehr passieren.