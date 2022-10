Kommentar zu Ampel-Streit

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) im Rahmen eines Pressegesprächs am Rande der Herbsttagung des Interntionalen Währungsfonds (IWF) in Washington D.C., 12.10.2022. (picture alliance / photothek / Xander Heinl)

Eigentlich war ja schon alles in Sack und Tüten: Zwei der drei letzten deutschen Atomkraftwerke sollten angesichts der Lage am Energiemarkt reservehalber über Silvester hinaus ein paar Monate am Netz bleiben, darauf hatte sich die Ampelkoalition geeinigt.

Als sich die FDP am vergangenen Sonntag in Niedersachsen dann den dritten Tiefschlag bei Landtagswahlen in Folge abholte und den vorgesehenen Kabinettsbeschluss zu den AKW absagte, dachten viele: ‚Nun gut, man wird nicht alle Tage aus einem Landtag herausgewählt. Die FDP braucht wohl jetzt noch eine kleine Trotz- und Sammlungsphase.‘

Liberale kündigen Atomausstiegskonsens auf

Doch seither hat die FDP deutlich gemacht, dass sie auf den längerfristigen Weiterbetrieb, heißt: die Beschaffung neuer Brennstäbe, setzt. Die Liberalen kündigen also den Atomausstiegskonsens der Bundesrepublik auf. Damit gefährden sie nicht nur das Nervenkostüm der Grünen. Sondern sie zeigen deutlich, wie sie sich die stärkere Profilierung ihrer Partei ab jetzt vorstellen. Der Parteichef Christian Lindner und seine Liberalgenossen wollen, dass die Atomkraft ihnen die Story vom rein technischen Ausweg aus der Klimakrise rettet. Das Publikum darf sich in die 80er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurückversetzt fühlen.

Die FDP will zurück in die Zeit, als SPD wie CDU noch damit erpressbar waren, dass bei Nichtbeachtung der Minipartei das Lager gewechselt werde - wie 1982 ja auch geschehen. Ja: Es waren große Zeiten, als die Liberalen noch liberaler waren als die anderen Parteien, als Liberalität überhaupt noch etwas war, das sich auch gesellschaftlich in Abgrenzung vom muckeligen, bundesdeutschen Mief herausarbeiten ließ.

Liberale Grundsätze stehen 2022 nicht mehr infrage

Nur: Wir schreiben 2022. Inzwischen hat der Sturm der Globalisierung noch ganz andere Maßstäbe geschaffen, als die FDP sich vor 40 Jahren hätte träumen lassen. Die Marktgläubigen sind übers ganze Parteienspektrum verteilt, aber insgesamt sind sie doch weniger geworden: Finanz-, Corona- und Klimakrise haben an der Rolle des Staates als steuernder Akteur keine Zweifel gelassen. Und gesellschaftlich haben sich Emanzipationsbewegungen ihre Freiheiten so wirksam erstritten, dass keine rechtsstaatliche Partei und keine Behörde die liberalen Grundsätze des Zusammenlebens mehr öffentlich infrage stellt.



Kurz: das Problem der FDP ist nicht, dass sie an der Schuldenbremse festhält, an die niemand mehr glaubt. Oder dass sie von SPD und Grünen in der Ampel-Koalition erdrückt wird wie früher die SPD in der großen Koalition. Oder dass sie unseriös an der Kante des AfD-Spektrums herumscharwenzelt, wenn es sich gerade anbietet – wie bei Corona und davor auch in der Flüchtlingsfrage.

Grüne sind der FDP im Kampf für Bürgerrechte voraus

Das Problem der FDP ist, dass ihr gesellschaftlicher und historischer Zweck schon seit längerem nicht mehr erkennbar ist. Das unterscheidet sie von der SPD, deren Auftrag ja auch in Angela Merkels Umarmung deutlich blieb. Das unterscheidet sie von der Union, die das Verströmen von Integration und Mittigkeit mit dem Vermögensschutz für Wohlhabende verbindet. Das unterscheidet sie von den Grünen, die der FDP außerdem längst den Kampf für Bürgerrechte abgenommen haben.



Übrig bleiben für Lindners Partei das Tempolimit sowie die Vertretung besserverdienender Berufsgruppen, sprich das Steuersenkungslied für Selbständige. Doch selbst deren politisches Interesse hat sich zuletzt ausdifferenziert, „Hauptsache schnell Autofahren“ finden sie auch nicht mehr alle gut.

FDP hat ihren historischen Auftrag möglicherweise erfüllt

Die FDP versammelt große politische Talente unter ihrem kleinen Dach. Doch die Strahlkraft etwa einer Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat wenig mit der FDP als Partei zu tun. Was sie vorträgt, entstammt nicht dem Parteiliberalismus. Vielleicht aber passt der auch schlicht nicht mehr in die Bundesrepublik des 21. Jahrhunderts. Kann schon sein, dass die FDP ihren historischen Auftrag erfüllt hat - und einfach nicht mehr gebraucht wird.