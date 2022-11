Kommentar zu Klimaaktivisten

In München hatten sich Klimaaktivisten der Gruppe "Scientist Rebellion" auf einer Straße festgeklebt und wurden daraufhin inhaftiert - wenige Tage später wiederholten Aktivisten der "Letzten Generation" die Aktion (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Sachelle Babbar)

Der Film „Minority Report“ gehört nicht zu den cineastischen Meisterwerken von Regisseur Steven Spielberg. Trotzdem lohnt es sich, den Science Fiction-Streifen nochmal anzuschauen – gerade in der aktuellen Debatte um Klima-Demonstrationen und "Klebe-Rebellen". Denn in „Minority Report“ werden Menschen inhaftiert, die noch gar keine Straftat begangen haben - aber in Zukunft eine begehen könnten. Vielleicht. Sie werden vorsichtshalber weggesperrt. Wer den Film nicht ansehen möchte, kommt einfach nach Bayern. Hier setzt die Staatsregierung „Minority Report“ gerade in die Tat um.

Polizei-Aufgaben-Gesetz in Bayern erinnert an "Minority Report"

Das ist natürlich überspitzt formuliert – aber nur ein bisschen. Von allen deutschen Bundesländern gleicht der Freistaat am ehesten der fiktiven Spielberg-Welt. Denn hier gibt es das PAG – das bayerische Polizei-Aufgaben-Gesetz. Das erlaubt den Behörden, einen Menschen bis zu zwei Monate lang in Gewahrsam zu nehmen, wenn er oder sie eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begehen könnte. Die Entscheidung trifft das Amtsgericht auf Ansuchen der Polizei.

Deshalb sitzt gerade ein knappes Dutzend Straßenblockierer im Münchner Gefängnis Stadelheim ein. Ihr Vergehen: Sie haben sich vor ein paar Tagen in der Münchner Innenstadt mit ihren Händen auf eine vielbefahrene Straße geklebt. Und weil die bayerische Polizei – völlig zu Recht – davon ausgeht, dass die Klima-Rebellen schon die nächste Blockade planen, müssen die Aktivisten schmachten.

30 Tage Präventivhaft für das Aufhalten von 30 Autos?

Die bayerische Staatsregierung hat das Polizei-Aufgaben-Gesetz vor fünf Jahren mit dem Argument verschärft, sie brauche eine Handhabe gegen islamistische Gefährder, die man nicht rund um die Uhr bewachen könne, um drohende Terror-Anschläge zu verhindern. Das ist nachvollziehbar. Nicht nachvollziehbar ist, das PAG nun gegen Straßenblockierer zu richten. In der Justiz gilt: Ein Urteil, eine Entscheidung muss tat- und schuldangemessen sein. 30 Tage Präventiv-Haft für das Aufhalten von 30 Autos? Nicht schuldangemessen.

Präventiv-Haft ist dort nachvollziehbar, wenn Demonstranten andere Menschen in Lebensgefahr bringen und man damit rechnen muss, dass sie es wieder tun. Darauf deutet aktuell nichts hin. Wenn CSU-Landesgruppenchef Dobrindt vor einer Klima-RAF warnt, ist das Panikmache. CSU-Ministerpräsident Söder fordert gar eine Gesetzes-Verschärfung. Gut, dass sein eigener Justizminister Georg Eisenreich diese Schnaps-Idee sofort wieder abgeräumt hat. Bayern ist das letzte Bundesland, das härtere Strafen braucht.

Um es klar zu sagen: Was die Stachus-Blockierer in München taten und weiterhin tun, ist illegal – egal, wie nobel und wichtig ihr Anliegen ist. Auch ein Klima-Kollaps rechtfertigt keine Gesetzesverstöße. Wir sind ein Rechtsstaat – deshalb droht den sogenannten Aktivisten der „Letzten Generation“ nach einem rechtsstaatlichen Verfahren samt Urteil eine Geldstrafe. Mehr nicht. Monatelange Präventivhaft ohne Prozess vergiftet nur das Klima – in jeder Hinsicht. Das kann niemand wollen. Egal, wie schnell oder langsam es beim Klimagipfel in Ägypten vorwärts geht.