Kommentar zur Wahl

Reden und Handeln hat die Niedersachsen überzeugt - zum dritten Mal in Folge von Stephan Weil als Ministerpräsident. Und - die ärgsten Gegner im Wahlkampf waren nicht Stephan Weils politische Konkurrenten. Seine ärgsten Gegner waren die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, das Thema Inflation. Weils Motto dagegen auf Plakaten, in Bürgergesprächen und auf Marktplätzen: „Das Land in guten Händen“ und seine im Land bekannte Parole: Nach Berlin ziehe es ihn nicht. Der dortige Politikbetrieb sei für ihn nicht das Richtige.

Stephan Weil nahm den Wahlkampf auf - nüchtern im Auftritt und anerkannt im Amt und Weil empfahl sich selbst als erfahren. Und er empfahl Olaf Scholz im Bund, niemand solle im Stich gelassen werden. Das Entscheidende sei jetzt aber, dass Worten auch Taten folgten. Der Länderchef, inzwischen auch Sprecher der Bundesländer in der Ministerpräsidentenkonferenz, schickt sein Rezept aus Hannover nach Berlin. Der Bundeskanzler möge der außergewöhnlichen Ankündigung des frischen, neuen Entlastungspakets Taten folgen lassen. Was übersetzt heißt: Schluss mit Doppel-Wumms, her mit nachvollziehbarer, gut erklärter Politik. Die Bürger, Bürgerinnen und Unternehmen warten darauf.

Der Kanzler in Berlin wird’s vernommen haben, einen Moment ob des Wahlausgangs durchatmen und weiterhin wissen: Liefern muss jetzt er. Die Kommission zur Gaspreisbremse muss zügig und verlässlich arbeiten. Ein solches Durcheinander wie bei der vollkommen verunglückten Gasumlage muss vermieden werden. Das war einer selbsternannten „Fortschritts-Koalition“ nicht würdig. Das war schlechtes Handwerk und dazu noch schlecht kommuniziert.

Zwischen den beiden anderen der Ampel-Koalitionären - Grüne und FDP - liegen Wählerwelten. Die Grünen werden für ihre Beweglichkeit belohnt. Sie haben sich in Niedersachsen auch als Partei der ländlichen Räume präsentiert und sind auf dem Land weiter überproportional gewachsen. Ihr Einsatz zahlt sich aus. Der Einsatz der FDP dagegen ganz offensichtlich nicht. Was das wiederum für die Liberalen in der Ampel im Bund bedeutet, muss Parteichef Christian Lindner jetzt beantworten. Lindner hat sich im Wahlkampf zwischen Harz und Heide immens engagiert und konnte nicht ernten.

Es ist Zeitenwende - immer noch. Niemand hat dafür eine Blaupause. Und längst sammeln sich Krisen- und wahrlich Kriegsgewinnler in der Kulisse. Sie verstehen die Freiheiten der Demokratie falsch. Und es sind Extremisten, die vom Umsturz träumen. Die AfD in Niedersachsen ist so ein Krisengewinnler. Sie war in diesem Bundesland heillos zerstritten untergegangen. Sie kehrt jetzt zurück mit ihrem allseits bekannten Geschäftsmodell der Ausschlachtung von Konflikten.

Die AfD auch in Niedersachsen ist ein politisches Polarisierungsunternehmen erster Güte - in dieser Weltenlage attraktiv für Wähler aus allen anderen Parteien, auch von der CDU. Nach dem Rücktritt von Bernd Althusmann als Landeschef haben die Christdemokraten in Niedersachsen den inhaltlichen und personellen Wiederaufbau vor sich. Kampagnenfähig geht anders. Und Wege aus der Krise - das ist die Botschaft aus Hannover – findet nur der, der berechtigte Sorgen ernst nimmt und sich von Angst nicht lähmen lässt.