Kommentar zu den Midterms

Joe Biden wird nicht ewig Präsident bleiben. Die vergangenen zwei Jahre waren eventuell nur eine Verschnaufpause für das transatlantische Verhältnis, kommentiert Gesine Dornblüth. (picture alliance / abaca | Gripas Yuri/ABACA)

Die Sehnsucht nach Frieden gebiert manche Trugschlüsse. Zum Beispiel den, dass der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyi, doch bitte endlich mit Russland verhandeln solle, mit dem Staat, der dabei ist, die Ukraine zu vernichten, und der Verhandlungsbereitschaft allenfalls vortäuscht.



Nun fordern das angeblich auch die USA. So klang es an in Berichten US-amerikanischer Zeitungen. Doch es empfiehlt sich, genauer hinzusehen. Denn die US-Regierung möchte nicht, dass die Ukraine um jeden Preis mit Russland verhandelt; es geht darum, dass die Regierung der Ukraine anders kommuniziert und Verhandlungen nicht per se ausschließt. Andernfalls, so die Befürchtung in Washington, werde es schwierig, die Steuerzahler in den Unterstützerländern weiter bei der Stange zu halten.

Es geht also um ein geschickteres Auftreten, um die Sympathien mit der Ukraine nicht zu verspielen. Darüber hinaus gilt in der Biden-Administration weiter: Die Ukraine entscheidet, wann sie den Zeitpunkt für Verhandlungen gekommen sieht, solange unterstützen die USA die Ukraine. Nach den heutigen Wahlen wird es für Präsident Joe Biden womöglich schwieriger, dieses Versprechen einzuhalten.

Drohende Blockade gegen Ukraine-Hilfen durch Republikaner

Mehrere Republikaner haben angekündigt, die Ukraine-Hilfen nicht mehr so mitzutragen wie bisher. Sollten die Republikaner am Ende die Mehrheit nicht nur im Repräsentantenhaus, sondern auch im Senat gewinnen, könnte eine Blockade drohen. Denn unter republikanischen Wählern ist die Zustimmung zu den Hilfen bereits gesunken, sie meinen, die USA täten zu viel für die Ukraine. Und auch im demokratischen Lager werden Fragen gestellt, vor allem nach der Lastenverteilung und der Rolle der Europäer.

Die USA liegen bei den Hilfen weit vorn. Nach Angaben des Kieler Instituts für Weltwirtschaft stellen sie rund 52 Milliarden Euro zur Verfügung, die EU hingegen rund 29 Milliarden. Davon kommen rund 3,3 Milliarden aus Deutschland. Und vieles, was aus EU-Staaten zugesagt wurde, kommt in der Ukraine nur mit Verzögerung an. Dieses Missverhältnis, so hört man in Washington, sei den US-Bürgern auf Dauer nicht vermittelbar, zumal auch in Amerika die Lebenshaltungskosten steigen.

Ganz gleich, wie der heutige Wahltag in den USA ausgeht, die Diskussion über die Hilfen für die Ukraine sollte ein Weckruf für die Europäer sein. Sie müssen aufholen, allein schon aus Eigennutz. Denn die Machtverhältnisse in den USA können sich alle zwei Jahre ändern. Biden hat sich wie kein anderer der Partnerschaft mit den Europäern verschrieben. Aber er wird nicht ewig Präsident bleiben. Die vergangenen zwei Jahre waren eventuell nur eine Verschnaufpause für das transatlantische Verhältnis.

Höchste Zeit also, stärker in die Sicherheit in Europa zu investieren. Höchste Zeit auch, politische Führung in Europa zu übernehmen. Das gilt besonders für Deutschland. Die Bundesregierung kann sich nicht ewig hinter den USA verstecken. Dort lobt man zwar ganz offiziell die Politik der Bundesregierung. Doch zugleich wäre man froh, wenn Deutschland weniger zaudern würde. Das gilt übrigens auch für die Lieferungen von Kampfpanzern an die Ukraine.