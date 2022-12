Preisdeckel für russisches Öl

Ölfeld der Lukoil-West im sibirischen Kogalym (picture alliance / dpa / Vyacheslav Prokofyev)

Was der Westen da gerade mit der Deckelung des Preises für russisches Öl unternimmt, das gleicht dem Versuch, das Grundgesetz der Sanktionspolitik außer Kraft zu setzen. Dieses Grundgesetz besagt, dass jede wirtschaftliche Strafmaßnahme, die gegen einen Staat verhängt wird, auch negative Rückwirkungen gegen den Urheber der Sanktionen entfaltet. Wie sich dieses Grundgesetz in der Realität auswirkt, dass spüren die Europäer derzeit jeden Tag. Etwa, wenn sie auf ihre Gas- oder Stromrechnung schauen.

EU kaufte einst die Hälfte der russischen Ölproduktion

Das Entscheidende bei Sanktionen ist, dass der Saldo positiv, der Schaden also beim Sanktionierten größer ist als bei dem, der die Sanktionen verhängt. Bereits im vergangenen Juni hat die EU beschlossen, alle Rohölimporte aus Russland zu stoppen. Dieses Embargo tritt zwar erst am kommenden Montag in Kraft, doch schon im Vorfeld hat es eine weitreichende Wirkung entfaltet. Das hat Vladimir Putins Einnahmen drastisch schrumpfen lassen, schließlich hatte ihm die EU immer rund die Hälfte der russischen Ölproduktion abgekauft.

Putin weicht nach Afrika, Asien, China und Indien aus

Aber der Kriegsherr im Kreml konnte die Ausfälle zumindest weitgehend kompensieren. Indem er sein Öl auf Tanker verladen ließ und andernorts verkauft hat. In Afrika, in Asien, vor allem in China und Indien. Mit einem leichten Preisabschlag, doch angesichts der extrem hohen Weltmarktpreise füllten die Ölexporte weiterhin Russlands Kriegskassen. Und genau dem will der Westen nun mit dem Preisdeckel einen Riegel vorschieben.

G7, EU und Australien wollen den 60-Dollar-pro-Barrel-Deckel

Weltweit soll für russisches Öl noch maximal 60 Dollar pro Barrel bezahlt werden, so die Vereinbarung, an der die G7, die EU und Australien beteiligt sind. Das sind rund 20 Dollar weniger als der gestrige Weltmarktpreis. Und dieses Preislimit soll dynamisch sein, also immer deutlich unter dem Weltmarktpreis liegen, egal, wie der sich entwickelt. Zur Durchsetzung dieses Preisdiktats greift der Westen zu einer Hilfskonstruktion. Er verbietet nämlich auch jede Dienstleistung, die mit dem russischen Ölexport zu tun hat, wenn das Öl für mehr als 60 Dollar verkauft wird.

Reedereien und Versicherungen sind auch ans Limit gebunden

Das heißt: Reedereien, die mit ihren Tankern russisches Öl transportieren, sind an dieses Preislimit ebenso gebunden wie Versicherungen, die solche Transporte absichern. Bislang werden Öltanker zu 90 Prozent bei europäischen Unternehmen versichert, im Westen besteht deshalb die Hoffnung, diesen Ölpreisdeckel, der Putins Einnahmen drastisch schmälern würde, auch tatsächlich durchsetzen zu können. Gleichzeitig soll der Preis, die 60 Dollar, die Russland auch weiterhin für sein Öl erzielen kann, so attraktiv sein, dass Vladimir Putin darauf verzichtet, einfach den Ölhahn zuzudrehen, das Angebot auf dem Weltmarkt zu verknappen und damit die Preise weiter in die Höhe zu treiben.

Putin kann keine Länder mehr beliefern, die Sanktionen stützen

Der Ölpreisdeckel ist also eine Sanktion, die Russland treffen soll, ohne negative Rückwirkungen auf den Westen zu entfalten. Gelingt dies, wäre das Sanktions-Grundgesetz also tatsächlich außer Kraft gesetzt. Doch ob es so kommt, das kann derzeit niemand sagen. Vladimir Putin hat bereits angekündigt, kein Land mehr zu beliefern, das sich an den Ölpreisdeckel hält.

Mit Verschleierungsversuchen ist zu rechnen

Im Kreise der OPEC dürfte er darauf drängen, die Ölproduktion zurückzufahren und so die Preise in die Höhe zu treiben. Indische und chinesische Konzerne könnten Öltransporte aus Russland versichern. Und schließlich dürfte es viele Versuche geben, den Öleinkauf in Russland zu verschleiern, etwa indem das Rohöl auf hoher See von einem Tanker auf einen anderen umgeladen wird. Der Preisdeckel auf russisches Öl ist also ein Experiment mit ungewissem Ausgang.