Kommentar zu Rishi Sunak

Rishi Sunak wird Großbritanniens nächster Premierminister (picture alliance/ AA /Wiktor Szymanowicz)

So viel Grund zum Feiern hatten die Tories lange nicht mehr, im Unterhaus haben sie heute geradezu gejubelt. Und auch durch viele britische Haushalte dürfte ein tiefer Seufzer der Erleichterung gezogen sein. Weißer Rauch über Westminster, ein neuer Premierminister, keine lange Hängepartie, in Downing Street wird wieder gearbeitet.

Schwerste Krise seit Jahrzehnten

Es ist dringend nötig. Das Land steckt in seiner schwersten Krise seit Jahrzehnten. Und von allen, die es werden wollten, ist Rishi Sunak der Kandidat, dem am ehesten eine seriöse und professionelle Regierungsführung zugetraut wird. Kein schlechter Tag für das Königreich.



Aber der neue Premierminister steht vor schwierigen Aufgaben. Galoppierende Inflation, Strom und Gas nahezu unbezahlbar, Lebensmittel werden auch immer teurer. Sunaks Vorgängerin hat ihren Scherbenhaufen noch oben drauf gepackt: Unsicherheit an den Märkten, explodierende Schuld- und Hypothekenzinsen, das Pfund allzeit in Gefahr, gefährlich abzurutschen.

Die Briten werden durch ein Tal der Tränen gehen

Vor all dem hatte Sunak im Wahlkampf mit Liz Truss präzise gewarnt. Die konservative Parteibasis wählte trotzdem lieber die entfesselte Ideologin ins höchste Regierungsamt als den fachkundigen Pragmatiker. Es ist ein Segen, dass die Tory-Mitglieder nicht schon wieder entscheiden dürfen, wer Großbritannien regiert. Zu danken ist das den konservativen Abgeordneten, die am Ende erstaunlich geschlossen ihren besten Kandidaten durchgesetzt haben. Wenn auch aus purer Angst vor dem Untergang.



Boris Johnson 2.0 hätte die Regierung mit einiger Sicherheit binnen Monaten erneut an die Wand gefahren. Was Penny Mordaunt - Sunaks zweite Konkurrentin - politisch will, weiß niemand ganz genau. Auch ein unbeschriebenes Blatt birgt Risiken. Mit Rishi Sunak hat die konservative Regierung nun immerhin eine Chance, die Probleme des Landes anzugehen. Ein Zuckerschlecken wird das nicht. Statt der Steuern werden nun wohl die Sozialleistungen gekürzt. Die Briten werden durch ein Tal der Tränen gehen. Und die Tories laufen Gefahr, darin zu ertrinken.

Eigentlich müsste es Neuwahlen geben

Verdient hätten sie es nach zwölf Jahren, in denen sie den Brexit, nicht abreißende Skandale und am Ende eine Premierministerin geliefert haben, die mit der Wirtschaft des Landes gezockt hat. Eigentlich müsste es Neuwahlen geben. Weil die Konservativen sie krachend verlieren würden, werden sie das jedoch verhindern. Sunak ist das Beste, was die Tories gerade zu bieten haben. Die beste Lösung fürs Land wäre jedoch eine Regierung ohne sie. In zwei Jahren wird regulär ein neues Parlament gewählt. Wenn Sunak kein Wunder vollbringt, zieht spätestens dann ein Labour-Premier in Downing Street ein.