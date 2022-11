Kommentar zu Klimabericht

Noch viel zu wenige Menschen nutzen klimafreundliche Verkehrsmittel (picture alliance / dpa / Paul Zinken)

Die Wissenschaftler im Expertenrat sind distinguierte Leute, die lieber das Florett führen als die Axt. Aber deutlicher hätten sie heute nicht werden können. Deutschland tut viel zu wenig für den Klimaschutz. Es müsste in den kommenden Jahren seine Anstrengung verdoppeln, in manchen Bereich wie dem Verkehr sogar vervierzehnfachen, damit die selbstgesteckten Ziele beim Klimaschutz irgendwie hinhauen.

Wie konnte einer selbst ernannten Klimaschutzregierung sowas passieren? Klar, sie war guten Willens, und dann kam Russlands Krieg gegen die Ukraine dazwischen. Aber viel schwerer wiegt: Sie will fürs Klima nicht noch mehr Schulden machen. Und hat wirklich Angst davor, uns etwas zuzumuten.

Das gilt vor allem in zwei Bereichen: beim Autofahren und beim Wohnen. Es fahren immer mehr statt weniger Benziner und Diesel auf deutschen Straßen. Und die meisten Deutschen heizen nach wie vor mit fossilen Energien in schlecht gedämmten Häusern auf mehr Wohnfläche pro Kopf als je zuvor.

Ja, der Umbau scheitert an den Handwerkern, das stimmt schon. Aber er scheitert genau so sehr am Willen, da richtig Fördergelder reinzustecken. Und an uns: Denn alle technischen Fortschritte werden dadurch aufgefressen, dass wir in immer größeren Wohnungen leben, die wir alle beheizen müssen.

Klimaschädliches Verhalten muss deutlich teurer werden

Überhaupt, der Rebound-Effekt: Wir investieren in energiesparende Technik – einen energieeffizienten Kühlschrank, ein E-Auto, und lügen uns damit oft genug schön in die Tasche. Denn das E-Auto ist nur das Zweitauto, der Benziner fährt weiter. Und der alte Kühlschrank wandert oft in den Keller und kühlt das Bier für die nächste Party.

Ja, wir lügen uns in unserer Bequemlichkeit gerne selbst in die Tasche. Aber den Einzelnen für seine Konsumentscheidungen anzuprangern, ist viel zu bequem. Es ist die Politik, die den Rahmen setzen muss. Sie muss Anreize dafür schaffen, dass wir unser Verhalten ändern. Sie muss dafür sorgen, dass klimaschädliches Verhalten deutlich teurer wird und klimafreundliches einem Geld spart.

Benzin und Diesel in Emissionshandel aufnehmen

Wie könnte das gehen? Im Bereich Verkehr sollte die Regierung sofort klimaschädliche Subventionen streichen für Diesel oder Dienstwagen. Das Geld wäre dann frei für die Bahn. Und sie sollte endlich ein Tempolimit einführen, das spart Sprit. Außerdem sollte sie in Brüssel richtig Druck machen, damit Benzin und Diesel in den europäischen Emissionshandel aufgenommen werden. Dadurch würde der CO2-Ausstoß für alle Autos in Europa gedeckelt. Klimaschädliches Autofahren würde einfach teurer. Aber man überließe es den Autofahrern selbst, ob sie lieber günstiger (?) Bahn fahren, ein E-Auto leasen oder Fahrrad fahren. Anreize für klimafreundliches Verhalten sind effektiver und für die meisten auch leichter erträglich, als von Klimaschützern ein schlechtes Gewissen gemacht zu bekommen und von der Politik mit ständigen Einzelmaßnahmen gegängelt zu werden.