Kommentar zum Ukraine-Krieg

Das Patriot-Luftverteidigungssystem soll die Ukraine künftig vor russischen Luftschlägen schützen. (picture alliance / abaca / ABACA)

Für die Menschen in der Ukraine ist es eine bedrückende Routine, durch Sirenen aus dem Schlaf gerissen zu werden, die vor Raketen oder Drohnen Russlands warnen, und zügig Schutz zu suchen. Umso mehr schwingt derzeit die Hoffnung mit, dass die Geschosse nicht erneut die Energieversorgung treffen – um wenigstens noch stundenweise Strom und Wasser nutzen zu können.

In Kiew konnte die Flugabwehr den Schaden zuletzt einigermaßen begrenzen. So wie offenbar an diesem Mittwochmorgen – als mehr als ein Dutzend Drohnen auf die Hauptstadt zu flogen, aber wohl zerstört werden konnten.

Massive Verstärkung der ukrainischen Flugabwehr nötig

Die abermalige Attacke unterstreicht, dass die Ukraine eine massive Verstärkung ihrer Flugabwehr benötigt. Trotz vermeintlicher Engpässe bei Raketen und Marschflugkörpern schaffen es Moskaus Invasoren nach wie vor, Nadelstiche zu setzen. Die ukrainische Energieinfrastruktur ist mittlerweile derart beschädigt, dass selbst einzelne Geschosse, die auf Kraftwerke und Hochspannungsleitungen niedergehen, die ohnehin prekäre Lage verschärfen können.

Möglich macht das vor allem die Beihilfe Teherans, eines weiteren Terrorregimes, für Moskau. Neben Drohnen umfasst dies bald vielleicht auch ballistische Raketen. Umso zentraler sind deshalb Berichte des Senders CNN, dass die USA Patriot-Flugabwehrsysteme an die Ukraine liefern könnten. Kiew äußert diesen Wunsch seit Wochen, es ist höchste Zeit, dass er erfüllt wird.

Peinlich für Deutschland

Die Meldung ist für Deutschland ebenso wie für Polen peinlich. Berlin und Warschau verhandeln seit Wochen über die Verlegung von Patriot-Systemen aus Deutschland an die polnische Südostgrenze. Warschau hatte angeregt, sie direkt in die Ukraine zu schicken – tat es aber ausschließlich, um Berlin aus innenpolitischen Gründen bloßzustellen, was in der jetzigen Lage beschämend ist. In Berlin heißt es wiederum, die Patriots seien für die integrierte NATO-Verteidigung vorgesehen. Erneut hat sich die Bundesregierung als zu zaghaft erwiesen, wie die Berichte aus den USA zeigen.

Bei Flugabwehrsystemen darf es der Westen aber nicht belassen. Längst sind auch Langstreckenraketen für Gegenangriffe notwendig – Großbritannien hat hierbei Bereitschaft signalisiert. Die Slowakei liefert offenbar Kampfflugzeuge aus eigenen Beständen – auch das ein überfälliger Schritt.

Notversorgung geflüchteter Ukrainer wird eine europaweite Aufgabe

All dies wird aber kaum verhindern, dass im Verlauf des Winters wieder deutlich mehr Menschen die Ukraine verlassen. So sehr zahlreiche Ukrainer in ihrem brutal attackierten Land trotz Strommangels ausharren wollen – die Reparaturen des Energienetzes können gar nicht so schnell erfolgen, wie es nötig wäre und Generatoren nur begrenzt Abhilfe schaffen. Wenn es dauerhaft eisig kalt werden sollte, wird ein Großteil der Einwohner keine andere Wahl haben, als eine warme Winterzuflucht zu suchen. Die Notversorgung dieser Menschen wird eine europaweite Aufgabe. Die EU muss alles daran setzen, darauf vorbereitet zu sein.