Richtlinienkompetenz-Kommentar

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat ein Machtwort gesprochen. Ein Vorgang nicht ohne Risiko, kommentiert Brigitte Fehrle (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Regieren in einem Bündnis von drei Parteien ist nicht einfach. Lange haben sich die drei Ampelkoalitionäre aber eingeredet, mit Geduld und dem viel zitierten gegenseitigen Respekt sei jeder Konflikt lösbar. Diese Selbstsuggestion hat funktioniert. Bis vergangenen Montag. Mit dem sogenannten Machtwort des Kanzlers, abgeleitet aus seiner grundgesetzlich verbrieften Richtlinienkompetenz, hat Olaf Scholz den Streit zwischen Grünen und FDP um die Atomkraft beendet. Seither ist klar: Diese Regierung hat einen Chef. Das sogenannte Regieren auf Augenhöhe ist beendet. Der Koch hat jetzt nicht nur einen, sondern zwei Kellner.

Ein Streit mit lauter Siegern

Dass sowohl Wirtschaftsminister Habeck als auch Finanzminister Lindner das Vorgehen des Bundeskanzlers klaglos akzeptierten, zeigt, dass beide erleichtert waren, heil aus ihren selbst geschaufelten Schützengräben herauszukommen. Man kann getrost davon ausgehen, dass beide nicht nur über diesen Schritt des Kanzlers informiert, sondern auch damit einverstanden waren. Fragt man sich also, wer aus diesem Streit als Sieger hervorgeht, so lautet die Antwort: Alle.

Der Kanzler zeigte Führung, die Grünen bekamen die Zusicherung, dass alle Atomkraftwerke im April abgeschaltet werden, und die FDP hat erreicht, dass sie vorerst weiterlaufen.

Auf der Strecke blieben – wie so oft wenn die Machtfrage dominiert - die sachlichen Argumente. Denn ob dieses zusätzliche Atomkraftwerk uns sicherer durch den Winter bringt, ist höchst fraglich. Es war der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil, ein Sozialdemokrat, der hörbar verärgert darauf hinwies, dass im schlechtesten Fall Windräder zu Gunsten des Atomstroms aus dem Emsland abgeschaltet werden müssen.

Ein Novum in der Geschichte des Landes

Aber womöglich werden am Ende auch die Grünen und die SPD froh sein, sich nicht für ein stillgelegtes AKW rechtfertigen zu müssen, sollte es im Winter tatsächlich zu Stromausfällen kommen. Mitten in einer akuten Krise will keine Partei komplizierte Sachverhalte erklären müssen. Es würden dann sicherlich die einfachen Schuldzuweisungen das meiste Gehör finden.

Und so könnte der Streit um das Atomkraftwerk im Emsland eine Fußnote in der Geschichte der Ampelkoalition sein. Wäre da nicht die Sache mit der Richtlinienkompetenz. Dass ein Bundeskanzler seine Minister schriftlich anweist, ist ein Novum in der Geschichte des Landes. Nur Konrad Adenauer hat damit gedroht. Aber da ging es in der noch jungen Bundesrepublik um ganz entscheidende politische Weichenstellungen.

Bundeskanzler Scholz interpretiert die Richtlinienkompetenz hingegen ganz neu. Er macht sie alltagstauglich. Zwischen Habeck und Lindner ging es gerade nicht um eine Grundsatzfrage. Der Bundeskanzler hat keine Richtung gewiesen. Er hat lediglich einen Streit geschlichtet und einen Kompromiss erzwungen.

Es war ein Fehler

Mag sein, dass eine Drei-Parteien-Konstellation den Bundeskanzler in die Rolle des Schlichters drängt. Scholz‘ Vorgehen müsste man dann als eine Art Blaupause für die mit Sicherheit kommenden Meinungsverschiedenheiten deuten. Machtworte des Kanzlers wären dann allerdings im Monatsrhythmus zu erwarten. Das Regierungshandeln würde damit effektiver und schneller. Und so gesehen wäre es keine Katastrophe, sondern ein neuer politischer Stil. Einer, das sei einschränkend gesagt, der nicht ganz mit unserem parlamentarischen System kompatibel ist. Und der deshalb nur funktionieren kann, wenn alle Beteiligten die Machtworte des Kanzlers ähnlich klaglos akzeptieren wie jüngst die Entscheidung zur Atomkraft.

Wahrscheinlicher aber ist, dass Scholz mit der Richtlinienkompetenz der Dauerkritik an seiner angeblichen Zögerlichkeit mit einem Wumms ein Ende setzen wollte – in diesem Fall mit überschießender Autorität. Er wird eines Tages eingestehen müssen, dass es ein Fehler war.

Denn denkt man den Vorgang zu Ende, birgt sein Handeln ein erhebliches Risiko. Für ihn und für unser Land. Noch ist der Konflikt um das Kraftwerk im Emsland nicht ausgestanden. Ob die Abgeordneten der Grünen - viele jung, erstmals im Parlament und eher antiautoritär orientiert - dem Kanzler folgen werden? Wenn nicht, muss Scholz im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen. Verliert er die, - was nicht sehr wahrscheinlich aber möglich ist - wäre Scholz ein Kanzler, der in der größten Krise, die die Bundesrepublik Deutschland seit ihrer Gründung zu meistern hat, wegen drei Monaten Laufzeit eines Atomkraftwerkes zurücktreten müsste.