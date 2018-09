Ein Gremium aus Bundesministern und Vertretern kommunaler Spitzenverbände soll künftig für mehr Gerechtigkeit bei der Lebensqualität in Deutschland sorgen.

Die Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" ist in Berlin zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Das Gremium soll bis Herbst 2020 Vorschläge ausarbeiten, wie Ungleichheiten im Lebensalltag beseitigt werden können. Ziel ist es, in allen Regionen Deutschlands gleiche Chancen und Möglichkeiten zu schaffen.



Den Vorsitz der Kommission übernimmt Bundesinnenminister Seehofer. Co-Vorsitzende sind Familienministerin Giffey und Landwirtschaftsministerin Klöckner.



Beraten werden soll in sechs Arbeitsgruppen zu Themen wie Verschuldung der Kommunen, technische Infrastruktur und Zusammenhalt der Gesellschaft.