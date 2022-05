EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides (Stringer/Sputnik/dpa)

Der sogenannte "europäische Raum für Gesundheitsdaten" solle den Bürgern wie auch der Forschung und der Politik zugutekommen und zugleich hohen Datenschutz gewährleisten, kündigte Gesundheitskommissarin Kyriakides in Straßburg an. Geplant ist demnach, dass Patientinnen und Patienten ihre Krankengeschichte, Testergebnisse oder Verschreibungen mit Krankenhäusern und Ärzten in der gesamten EU teilen können.

Grundsätzlich sollen auch Forscher, öffentliche Institutionen, aber auch die Industrie Zugang zu den elektronischen Gesundheitsdaten haben. Das sei entscheidend, um lebensrettende Behandlungen, Impfungen oder Medizinprodukte zu entwickeln, hieß es zur Begründung. Das Projekt soll bis zum Jahr 2025 umgesetzt werden. Zuvor müssen sich allerdings noch das Europaparlament und die einzelnen EU-Staaten damit befassen.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.