Russischer Sender RT muss deutschsprachiges TV einstellen. (Paul Zinken/dpa)

Die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Landesmedienanstalten erklärte, die erforderliche medienrechtliche Zulassung liege für den deutschen Ableger des russischen Senders nicht vor. Diese sei weder beantragt noch erteilt worden. Daher sei die Verbreitung über Livestream im Internet, über die App "RT News" und über Satellit einzustellen.

Als Konsequenz kündigte das Außenministerium in Moskau Vergeltungsmaßnahmen gegen in Russland akkreditierte deutsche Medien an.

Dem russischen Sender RT DE wird immer wieder vorgeworfen, Desinformation und Propaganda zu verbreiten.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.