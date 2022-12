EU-Milliarden

EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn ist weiter dafür, EU-Gelder an Ungarn einzufrieren. (Foto: IMAGO / Dwi Anoraganingrum) (IMAGO / Future Image / IMAGO / Dwi Anoraganingrum)

In einem Brief von EU-Haushaltskommissar Hahn heißt es, der Schritt sei notwendig, weil trotz der jüngst ergriffenen Maßnahmen nicht genug gegen Korruption in Ungarn getan werde und damit nicht sicher sei, dass EU-Gelder ordnungsgemäß verwendet würden. Er bestätigte damit eine Ende November erfolgte Einschätzung der EU-Kommission. Diese hält deswegen die Auszahlung von knapp 6 Milliarden Euro Corona-Hilfen an Ungarn zurück. Zudem fordert sie von den übrigen Mitgliedsstaaten, für Ungarn bestimmte 7,5 Milliarden Euro zur Angleichung der Lebensverhältnisse im Staatenbund einzufrieren.

Die Entscheidung, ob und in welcher Höhe tatsächlich EU-Mittel zurückgehalten werden, liegt bei den EU-Staaten.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.