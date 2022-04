Im Bundestag sitzen aktuell 736 Abgeordnete. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Das Gremium soll Vorschläge zur Verkleinerung des Bundestags erarbeiten, der durch Überhang- und Ausgleichsmandate immer größer geworden ist. Aktuell sind 736 Abgeordnete im Bundestag vertreten. Die reguläre Zahl der Mandate liegt bei 598.

Wahlalter auf 16 senken?

Außerdem befasst sich die Kommission mit der Frage, ob das Wahlalter von 18 auf 16 Jahre gesenkt werden soll. Die 26 Mitglieder des Gremiums setzen sich aus dreizehn Parlamentariern und einer gleichen Anzahl von Sachverständigen zusammen. Bis Ende August soll ein Ziwschenbericht mit Empfehlungen vorgelegt werden. In der letzten Legislaturperiode war die Wahlrechtsreform an Differenzen in der damaligen Großen Koalition gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.