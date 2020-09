EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat einen Neustart in der europäischen Asyl- und Migrationspolitik verlangt.

Die Europäische Union müsse den derzeitigen Stillstand überwinden, sagte sie bei der Vorstellung der Kommissionspläne für die Migrationspolitik in Brüssel. Die Vorschläge sehen unter anderem die effizientere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber vor. Länder wie Griechenland oder Italien sollen vor allem mit einer starken Unterstützung bei der Rückführung von Menschen ohne Bleiberecht entlastet werden. Nur in Ausnahmefällen können Mitgliedsstaaten zur Aufnahme von Migranten verpflichtet werden. Zugleich will die Kommission, dass alle EU-Staaten einen Beitrag zur gemeinsamen Migrationspolitik leisten.



Von der Leyen appellierte an die EU-Staaten, das Konzept als Basis für eine Neuregelung der Asylpolitik zu nehmen. Es sei an der Zeit, sich der Herausforderung zu stellen, Migration gemeinsam zu gestalten - mit der richtigen Balance von Solidarität und Verantwortung.



Innerhalb der EU wird seit Jahren über eine gemeinsame Asylpolitik debattiert. Vor allem die verpflichtende Aufnahme von Schutzsuchenden ist dabei umstritten.

