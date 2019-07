Einen Tag vor der Abstimmung über die künftige EU-Kommissionspräsidentschaft wirbt die Kandidatin von der Leyen noch einmal um Unterstützung.

In einem achtseitigen Brief verspricht die CDU-Politikerin den Europabgeordneten, die rechtlichen Voraussetzungen für eine Durchsetzung fairer Mindestlöhne in der EU zu schaffen. Außerdem wolle sie einen Vorstoß zur Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen um bis zu 55 Prozent unternehmen. Das wäre mehr, als die Kommission bisher vorsieht. Daneben stellt von der Leyen in Aussicht, für eine stärkere Rolle des Parlaments in EU-Gesetzgebungsverfahren einzutreten. Bei Bedarf sei sie auch bereit, die Frist für den EU-Austritt Großbritanniens noch einmal zu verlängern.



Die Europaabgeordneten stimmen morgen darüber ab, ob die bisherige Bundesverteidigungsministerin Kommissionspräsidentin wird. Ob sie eine Mehrheit erhält, ist weiter fraglich. Grüne, Linke und die SPD-Abgeordneten haben bereits angekündigt, mit Nein zu votieren. Von der Leyen adressierte ihren Brief deshalb nur an die sozialistische und die liberale Fraktion im Parlament.

Klöckner wirbt für von der Leyen

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Klöckner rief die SPD auf, den Widerstand gegen ihre Parteikollegin aufzugeben. Klöckner sagte in Brüssel, die deutschen SPD-Europaabgeordneten sollten sich nicht im "engstirnigen Partei-Klein-Klein" aufhalten. Es gehe hier um mehr, nämlich um ein starkes Europa. Ähnlich hatte sich zuvor auch der CSU-Vorsitzende Söder geäußert.



Auch Litauens Präsident Nauseda sprach sich für die Wahl der Bundesverteidigungsministerin zur neuen Präsidentin der EU-Kommission aus. Dies habe er von der Leyen auch persönlich gesagt. Eine Wahl von der Leyens ist noch nicht sicher.