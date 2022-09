Wahlwerbung für die Gouverneurswahl in der russischen Ostsee-Exklave Kalimningrad. (Ulf Mauder / dpa)

Rund 44 Millionen Menschen sind in 82 Regionen zur Stimmabgabe aufgerufen.

In einigen Regionen werden die Gouverneure gewählt, in anderen werden Abgeordnete für die Regionalparlamente bestimmt. In zwölf Großstädten - darunter Moskau - stehen zudem die Vertreter der kommunalen Parlamente zur Wahl.

Die Opposition steht in Russland unter massivem Druck. Dutzende Regierungskritiker wurden in den vergangenen Monaten verhaftet oder flohen ins Ausland. Die meisten unabhängigen Medien wurden geschlossen.

Der inhaftierte Kreml-Kritiker Nawalny rief die Russinnen und Russen per Twitter auf, strategisch zu wählen. Gemeint ist, dass für jenen Bewerber gestimmt wird, der voraussichtlich am ehesten in der Lage ist, gegen den Kandidaten des Kreml zu gewinnen.

