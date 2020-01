Unionsfraktionschef Brinkhaus hat sich gegen eine Beteiligung des Bundes zur Entlastung besonders hochverschuldeter Städte und Gemeinden ausgesprochen.

Die Verantwortung dafür liege bei den Ländern, sagte der CDU-Politiker dem "Tagesspiegel". Der Bund hingegen sei für das Thema nicht zuständig. Brinkhaus verwies darauf, dass einige Länder in den vergangenen Jahren bereits Programme zur Entschuldung ihrer Kommunen aufgelegt hätten. Zudem habe der Bund in den vergangenen Jahren die Länder immer wieder massiv finanziell unterstützt. Brinkhaus wies damit einen Vorschlag von Bundesfinanzminister Scholz zurück, wonach der Bund einen erheblichen Teil der kommunalen Kassenkredite in die Bundesschuld übernehmen könnte, sofern sich auch die jeweiligen Länder an den Kosten beteiligen.



Der SPD-Politiker hatte die Zahl der infrage kommenden Kommunen im November auf 2.500 beziffert. Aus den Ländern hatte es sowohl Zustimmung als auch Kritik gegeben.