Erstmals stellen die Grünen in Nordrhein-Westfalen Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister.

Die Bundestagsabgeordnete Dörner gewann bei den Stichwahlen in Bonn und löst CDU-Amtsinhaber Sridharan ab. In Aachen, Heimatstadt von NRW-Ministerpräsident Laschet, stetzte sich Grünen-Kandidatin Keupen gegen CDU-Konkurrent Baal durch. In Wuppertal löst Herausforderer Schneidewind mit Unterstützung der CDU SPD-Amtsinhaber Mucke ab.



In Dortmund konnten sich die Sozialdemokraten knapp behaupten. In der Ruhrgebietsstadt, seit 74 Jahren in der Hand der SPD, gewann Kandidat Westphal gegen CDU-Herausforderer Hollstein. Die Christdemokraten setzten sich in der Landeshauptstadt Düsseldorf durch. CDU-Politiker Keller verdrängt Amtsinhaber Geisel von der SPD aus dem Rathaus. In Köln, der größten Stadt des Bundeslandes, bleibt die parteilose Politikerin Reker im Amt. Sie wurde von CDU und Grünen unterstützt und behauptete sich gegen SPD-Herausforderer Kossiski.



Weitere Siege für die SPD gab es in Gelsenkirchen, Mönchengladbach, Leverkusen, Krefeld, Bielefeld und Hamm. Die CDU siegte unter anderem in Oberhausen, Mülheim und Münster. Insgesamt gab es in fast 130 Städten und Kreisen Stichwahlen.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.